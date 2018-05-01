«Судьбы людские». К юбилею видного общественного политического деятеля КБР Заурби Нахушева — 2018.05.11

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2018.05.11 18:25

— Социалист лэжьыгъэм и л1ыхъужь, Хэку зауэшхуэм и ветеран Евтушенко Николай и ныбжьыр нобэ илъэс 97-рэ ирокъу.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.05.11 18:23

— ГИБДД жаш водительлени сакълыкъгъа чакъырады.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.05.11 18:21

— Юрий Коков поздравил Героя Социалистического труда Николая Евтушенко.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2018.05.11 16:31

— Ветеран Евтушенко Николай и ныбжьыр илъэс 97 ирокъу.

Подробнее