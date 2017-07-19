«Страницы истории». К.Дзамихов — 2017.07.19

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.07.19 18:30

— «Кавказым мылъку хэлъхьэ» жыхуи1э хьэрычэтыщ1эхэм я е 4-нэ сессия нобэ Налшык къыщызэ1уахащ

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.07.19 18:20

— «Булутладан бийикде фронт» фестиваль ачыллыкъды

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.07.19 18:10

— Сегодня в Нальчике состоялась бизнес-сессия «Инвестируй в Кавказ»

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.07.19 16:30

-«Кавказым мылъку хэлъхьэ» жыхуи1э хьэрычэтыщ1эхэм я е 4-нэ сессия нобэ Налшык къыщызэ1уахащ

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