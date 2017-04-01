«Сила любви» Второе рождение» Спект.Каб.госдрамтеатра — 2017.04.12 19:10

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.04.12 18:35

— КъБ-м шынагъуэншагъэмк1э Советымрэ республикэм хабзэр къыщызэгъэпэщынымк1э зэпымыууэ лажьэ гупымрэ я

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.04.12 18:34

— Бюгюн космонавтиканы кюнюдю.

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.04.12 18:33

— Сегодня состоялось совместное заседание постоянно действующего координационного совещания

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