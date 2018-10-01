«Школьные традиции» К 70-летию «Лесной» школы — 2018.10.17
Главная » «Школьные традиции» К 70-летию «Лесной» школы — 2018.10.17
Related Posts
Радио КБР 18.00 kab — 2018.10.17 18:28
— Керчь къалэм къыщыхъуа гузэвэгъуэм хэк1уэдахэм я 1ыхьлыхэм яхуогузавэ КъБ-м и 1этащхьэ къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек.
Радио КБР 18.00 bal — 2018.10.17 18:27
— Черек районда туризмни айнытыуну амалларын излейдиле.
Радио КБР 18.00 rus — 2018.10.17 18:25
— Казбек Коков выразил соболезнования руководству Керчи.