«Семейный альбом». Семья Калмыковых — 2018.04.13

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий и унафэк1э Хэку зауэшхуэм хэтахэм, зауэл1 дунейм ехыжахэм я щхьэгъусэхэм илъэс къэс ират ахъшэм …

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