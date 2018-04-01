«Семейный альбом». Семья Калмыковых — 2018.04.13

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.04.13 18:36

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий и унафэк1э Хэку зауэшхуэм хэтахэм, зауэл1 дунейм ехыжахэм я щхьэгъусэхэм илъэс къэс ират ахъшэм …

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.04.13 18:34

— Апрельни 12-де Республиканы Правительствосуну кезиулю жыйылыуу болгъанды.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.04.13 18:32

— В КБР объявлено штормовое и экстренное предупреждение.

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