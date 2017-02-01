«Открытым текстом» АО «Газпром газораспределение Нальчик» — 2017.02.07 19:00

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий Псыхуабэ щы1ущ1ащ УФ-м и Президентым и л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щы1э Белавенцев Олег.

Подробнее