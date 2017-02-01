«Открытым текстом» АО «Газпром газораспределение Нальчик» — 2017.02.07 19:00

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.10 kab — 2017.02.07 18:30

— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий Псыхуабэ щы1ущ1ащ УФ-м и Президентым и л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щы1э Белавенцев Олег.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.10 bal — 2017.02.07 18:29

— КъМ-р Россейге къошулгъанлы 460-жыллыгъына хазырланады

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.07 18:27

— Сегодня Глава республики Юрий Коков провел совещание по реализации проекта Центра высшего водительского мастерства «Кавказ авто-сити».

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2017.02.07 16:34

— Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460 зэрыхъур ягъэлъэп1эну загъэхьэзыр.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.02.07 16:32

— КъМ-р Россейге къошулгъанлы 460-жыллыгъына хазырланады

Подробнее