«Любить. Творить. Защищать». Фильм к 100-летию военных комиссариатов — 2018.04.12

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.04.12 18:34

-Нобэ косманавтикэм и дунейпсо махуэщ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.04.12 18:32

— Правительствону кезиулю жыйылыуу болгъанды.

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