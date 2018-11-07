«Литературные встречи» — 2018.11.07
Главная » «Литературные встречи» — 2018.11.07
Related Posts
Радио КБР 18.00 kab — 2018.11.07 18:33
-УФ-м и Президентым и л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федерал округым щы1э Матовников Александр КъБ-м лэжьыгъэ 1уэхук1э къеблэгъащ.
Радио КБР 18.00 bal — 2018.11.07 18:32
— РФ Президентини Шимал Кавказда толу эркинликли келечиси Александр Матовников республиканы эллеринде болгъанды.
Радио КБР 18.00 rus — 2018.11.07 18:30
— Полпред СКФО Александр Матовников сегодня совершил рабочую поездку по КБР.