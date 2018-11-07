«Литературные встречи» — 2018.11.07

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.11.07 18:33

-УФ-м и Президентым и л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федерал округым щы1э Матовников Александр КъБ-м лэжьыгъэ 1уэхук1э къеблэгъащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.11.07 18:32

— РФ Президентини Шимал Кавказда толу эркинликли келечиси Александр Матовников республиканы эллеринде болгъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.11.07 18:30

— Полпред СКФО Александр Матовников сегодня совершил рабочую поездку по КБР.

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