«Интервью по поводу». М.Мустафаев — 2018.10.11

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.10.11 18:27

— К1уэк1уэ Казбек зэ1ущ1э зыбжанэ Мэзкуу щригъэк1уэк1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.10.11 18:26

— Табийгъат байлыкъланы эм экологияны республикалы министерствосунда 3-чю кварталда эллени тийрелерини тазалыгъыны эсеплерине къарагъандыла.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.10.11 18:25

— Врио главы КБР сегодня наградил лучших учителей республики

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.10.11 15:28

— К1уэк1уэ Казбек зэ1ущ1э зыбжанэ Мэзкуу щригъэк1уэк1ащ.

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