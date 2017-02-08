«Аграрий» Форелевое хозяйство — 2017.02.08 19:00

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.02.08 18:32

— Правитизацэр пщ1эншу, п1алъэншу ящ1ащ.

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.02.08 18:30

— Юрий Коков республиканы алимлерин алгъышлагъанды.

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Радио КБР 18.10 rus — 2017.02.08 18:27

— Сегодня Глава республики Ю.А.Коков обратился к деятелям науки Кабардино-Балкарии в связи с Днем российской науки.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.02.08 16:30

— Прокуратурэм и лэжьыгъэр къипщытэжащ.

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