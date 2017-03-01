Злой шуткой оказалось сообщение о том, что 27-ая школа Нальчика якобы заминирована. Розыгрыш устроил юноша, напугав одну из учениц телефонным сообщением о бомбе — 2017.03.22





Узнав о звонке, правоохранители приняли решение эвакуировать школьников и сотрудников – а это 650 человек. Саперы исследовали все закоулки здания, однако взрывных устройств не обнаружили. Полицейским уже удалось задержать молодого человека, устроившего переполох. Согласно Уголовному кодексу, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей, наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей либо ограничением свободы до трех лет… После проверки занятия в 27-й школе продолжились в штатном режиме, хотя пришлось немного изменить расписание уроков.