Журналисты из Кабардино-Балкарии – среди победителей Третьего Всероссийского конкурса «Правда и справедливость» — 2017.03.16





На конкурс поступило четыре тысячи работ со всей страны. Лауреатами стали больше четырёхсот представителей печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров. В списке лидеров — корреспондент РИА «Кабардино-Балкария» Тенгиз Мокаев, он подготовил материал об экологической ситуации близ озера Шадхурей, а также моя коллега — специальный корреспондент программы «Вести. Кабардино-Балкария» Нуржан Кубадиева. Она заявила на конкурс репортаж о переселении граждан из аварийного жилья. Награждение победителей состоится на ежегодном медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге в начале апреля.