Жители многоэтажного дома в Нальчике в минувшие выходные остались без газа — 2018.04.16





Об отсутствии голубого топлива в трубах в диспетчерскую газовой службы сообщили сами жильцы. Как выяснила прибывшая на место аварийная бригада, причиной ЧП стала самовольная установка водонагревательной колонки в одной из квартир.

Сейчас все неполадки в системе устранены, отметили в газовой компании. А виновнику аварии придется заплатить не только штраф, но и расходы, связанные с восстановительными работами. По закону, монтаж, замена и ремонт газового оборудования должны производить только сотрудники специализированной организации, прошедшие обучение.