Жители Майского теперь могут смотреть фильмы в новейших форматах. В местном Доме культуры модернизировали кинозал — 2017.12.28





Перейти на современные технологии удалось благодаря Минкульту России и Фонду кино. Они разработали программу, по которой кинозалы нового поколения открываются в регионах. Речь идет о населенных пунктах с численностью жителей до ста тысяч человек. В Майском, к примеру, проживают 27 тысяч. Реализуется эта программа для популяризации отечественных картин, которые, в основном, и будут показывать здесь. Современные кинозалы уже работают в Прохладном, Тырныаузе, Тереке, Баксане и Нарткале. В обновленном кинотеатре Майского уже состоялся первый сеанс в формате 3D. Школьники смотрели фильм этого года «Салют-7» о советском орбитальном комплексе.