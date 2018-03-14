Жилье в Кабардино-Балкарии – одно из самых доступных по цене в России — 2018.03.14





Самое дешевое жилье на сегодня в Адыгее. За ней следует Кабардино-Балкария: в нашей республике показатель установлен в размере «двадцать восемь тысяч триста восемьдесят один рубль за метр общей площади». К слову, он самый низкий и в Северо-Кавказском округе. Самые дорогие квартиры по традиции в Санкт-Петербурге и Москве. В столице страны «квадрат» оценили почти в девяносто две тысячи рублей. Среднюю рыночную стоимость жилья устанавливают для того, чтобы в последующем рассчитать социальные выплаты льготникам, которым государство помогает в покупке или строительстве домов.