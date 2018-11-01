Завтра завершается регистрация участников кадрового конкурса “Новая высота” — 2018.11.19





Он проводится по инициативе временно исполняющего Главы КБР Казбека Кокова. На сегодняшний день своё участие в нём подтвердили около пяти тысяч человек. Специалисты службы поддержки ежедневно принимают сотни звонков от желающих участвовать в проекте «Новая высота». Жители республики проявили небывалую активность. Ведь впервые за долгое время появился шанс через открытый конкурс попасть в число руководителей, которым будет доверено будущее Кабардино-Балкарии. Победители «Новой высоты» будут претендовать на замещение более ста должностей в области государственного и муниципального управления, ЖКХ, АПК, строительства, образования, здравоохранения, цифровой экономики, транспорта и туристско-рекреационной сферы.