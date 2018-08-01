Завтра специалисты Роспотребнадзора будут готовы проконсультировать граждан по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей — 2018.08.15 14:46





«Горячие линии» организуют по всей стране с 16-го августа по четвертое сентября. Такое общение с россиянами в ведомстве проводят традиционно перед началом нового учебного года. Специалисты отмечают, что чаще всего родителей интересуют характеристики одежды и обуви, а также ранцев, учебников и канцелярских товаров. Тематическое консультирование проведут и сотрудники республиканского Управления Роспотребнадзора. Звонить можно по будням с 10-ти до 13-ти часов.