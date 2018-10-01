Завершить до конца года… Сегодня в Нальчике депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Адальби Шхагошев проинспектировал ход строительных работ в спорткомплексе — 2018.10.30





Спортзал, гостиничный комплекс, здание для администрации. К строительству объекта уже новые подрядчики приступили этим летом. Из-за отсутствия финансирования здание стояло недостроенным почти пять лет. В 2018-м из федеральной казны на завершение его строительства было выделено свыше ста миллионов рублей. Еще столько же на возведение общеобразовательной школы в Ташлы-Тале. Причем изначально, по словам Адальби Шхагошева, законом о бюджете эти суммы заложены не были.

Как отмечают подрядчики, основной этап строительства объекта завершен. Сейчас идет наружная отделка. В ближайшие дни запустят автономную котельную и приступят к малярным работам.