Завершилась первая смена Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018», который, напомню, проходит в Пятигорске. — 2018.08.17

Организаторы свидетельствуют: по общему признанию, минувшая смена стала одной из самых насыщенных за все годы проведения форума. Она, безусловно, запомнится яркими событиями и представительными гостями. Десятки образовательных и альтернативных площадок, интереснейшие встречи с ведущими политиками, общественниками и деятелями культуры. Впервые форум посетил президент России Владимир Путин. Длилась первая смена шесть дней. Следующая начнется уже завтра.