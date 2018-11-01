Заплатить придется дорого…За махинации с газовыми счетчиками грозят серьезные санкции — 2018.11.13





Минстрой предложил новые методы борьбы с нарушителями. Проект поправок в правила поставки голубого топлива уже размещен для общественного обсуждения. Так, за пользование газовым отоплением без счетчика плату предлагается брать в полтора раза выше стандартной. Бороться со скруткой показаний прибора в ведомстве намерены при помощи антимагнитных пломб. Они будут сигнализировать о нарушениях. Если вмешательство обнаружат, потребителю грозит перерасчёт платежей по нормативам в десятикратном размере за три последних месяца. А вот за незаконную врезку пересчитают сразу за полгода. Документ пока еще не является итоговым. Он будет корректироваться с учетом комментариев экспертов и органов власти, подчеркивают в Минстрое.