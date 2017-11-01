Закрытие очередного этапа республиканского молодежного проекта «Куначество» состоялось накануне в Нальчике — 2017.11.21





Торжественная церемония прошла в ДК Профсоюзов. Проект реализуется Управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР совместно с муниципалитетами республики. В этом году в нем приняли участие 18 кунаков. В течение недели они проживали в принимающих семьях, знакомились с их традициями и культурой и даже вместе ходили в школу. Одними из таких побратимов стали Аслан Шагиров из Второго Лескена и Идар Шортаев из Чегема. Как отмечают организаторы, за 8 лет реализации проекта не было ни одного случая, чтобы семьи и кунаки прекращали общение. На церемонии закрытия форума всех участников очередного этапа наградили именными дипломами и сувенирами ручной работы.