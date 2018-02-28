Заканчивается зима. Завершается и сезон активности респираторных вирусных инфекций — 2018.02.28





Специалисты говорят, что за прошедшую неделю ни в одной возрастной категории эпидпорог превышен не был. Лабораторно подтвержденных тяжелых случаев гриппа в Кабардино-Балкарии не зафиксировано. Пик заболеваемости пришелся на январь-начало февраля. И даже в этот период показатели были ниже, чем в прошлом году, сообщили в Управлении. Этой зимой школы и детские сады республики не закрывались в связи с распространением гриппа. Как утверждают специалисты Роспотребнадзора, добиться снижения заболеваемости удалось благодаря вакцинации, которую провели минувшей осенью. Прививки от гриппа сделали тогда больше сорока процентов жителей Кабардино-Балкарии.