Зачем и почему нужна весенняя обрезка и вырубка деревьев? — 2018.04.20





В мэрии Нальчика сегодня обсуждали вопросы благоустройства столицы. Встреча прошла с участием общественности и представителей Горзеленхоза. Обновлением зеленых насаждений городские службы занимаются ежегодно. Как отметил специалист Управления ЖКХ и благоустройства Магомед Казиев, вырубаются только те деревья, которые представляют реальную угрозу. В случае падения они могут создать серьезную аварийную ситуацию на дорогах, причинить вред пешеходам или автотранспорту. Взамен высаживаются новые. Только в прошлом году таковых в Нальчике появилось свыше тысячи. Как отметили на совещании, существует проблема несанкционированной вырубки и обрезки деревьев. В итоге было предложено создание Общественного экологического совета.

Серьезную обеспокоенность у общественников вызвала Ореховая роща, где также высыхают деревья. По рекомендации ученых, кроны необходимо обрезать, но местные жители к этому относятся отрицательно. Этот спорный вопрос также требует скорейшего разрешения, подчеркнули на встрече. Нальчик всегда был в числе самых зеленых и благоустроенных городов Северного Кавказа, и этот имидж нужно поддерживать.