За выкуренную сигарету придется заплатить экологический налог. — 2018.08.27

Ввести его предлагает Минздрав России.

По замыслу авторов идеи, такой платеж должен заменить все действующие за ущерб, наносимый окружающей среде. Но если раньше ими облагались только предприятия, то теперь сбор может коснуться и отдельных граждан. Если говорить о курильщиках, то все они вместе взятые за год выбрасывают в атмосферу сотни тонн оксида углерода, синильной кислоты и аммиака. Определить, кто курит, а кто нет, налоговые службы, естественно, не смогут. Поэтому за потребителей будут платить производители. И, скорее всего, новые расходы будут включены в стоимость сигарет. Сейчас идет публичное обсуждение нового законопроекта, а в сентября его рассмотрит Госдума.