За последнюю неделю за медпомощью с признаками ОРВИ обратились свыше полутора тысяч жителей республики, однако превышения эпидпорогов не зарегистрировано. — 2018.11.28



Об этом сегодня сообщили в Управлении Роспотребнадзора по КБР.

Как отмечают в ведомстве, распространение гриппа удаётся сдержать благодаря своевременной иммунизации. На 27 ноября в Кабардино-Балкарии привито почти 327 тысяч человек. Это около 44 процентов от численности застрахованного населения. Вакцинация снижает заболеваемость ОРВИ в 2 раза и способствует предупреждению развития тяжелых осложнений», — говорится в сообщении.