За отсутствие тахографов на автобусах или грузовиках будут штрафовать и водителей, и автовладельцев. Соответствующие изменения в КоАП готовят депутаты Госдумы — 2018.04.09


Документ предусматривает административную ответственность за управление транспортом без технического средства контроля. Шофер должен отдыхать с установленной периодичностью. За этим и следит тахограф. Но в погоне за прибылью некоторые предприниматели либо не устанавливают такие приборы, либо рекомендуют водителям ими не пользоваться. Теперь за подобную халатность тому, кто сидит за рулем, грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А компании, которая не устанавливает тахографы на своих грузовиках и автобусах, — от 20 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

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— УФ-м и дзэ-тенджыз флотым и «Эльбрус» кхъухьым и ныпыр ща1эт 1уэхугъуэм хэтащ КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Юрий.

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— Республиканы Башчысы Североморск шахаргъа кетгенди.

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— Глава КБР подписал соглашение о сотрудничестве с Северным флотом.

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