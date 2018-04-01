За отсутствие тахографов на автобусах или грузовиках будут штрафовать и водителей, и автовладельцев. Соответствующие изменения в КоАП готовят депутаты Госдумы — 2018.04.09





Документ предусматривает административную ответственность за управление транспортом без технического средства контроля. Шофер должен отдыхать с установленной периодичностью. За этим и следит тахограф. Но в погоне за прибылью некоторые предприниматели либо не устанавливают такие приборы, либо рекомендуют водителям ими не пользоваться. Теперь за подобную халатность тому, кто сидит за рулем, грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А компании, которая не устанавливает тахографы на своих грузовиках и автобусах, — от 20 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.