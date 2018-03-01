За мусор, оставленный у водоёмов, грозят большие штрафы — 2018.03.16





В Госдуму внесен законопроект, который резко увеличивает сумму взысканий за нарушение санитарных норм. Эксперты полагают, что под экологическую статью вполне может попасть любой автолюбитель, помывший машину на берегу реки или озера, турист, бросивший там же банку или бутылку, либо предприниматель, сливший в водоем отходы производства без надлежащей очистки. Штрафы для граждан могут составить от 20 до 50 тысяч рублей. А недобросовестные организации за нанесение вреда природе заплатят до одного миллиона.