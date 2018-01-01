За минувшую неделю фото- и видеокамеры, установленные на дорогах республики, зафиксировали больше 16 тысяч нарушений. Об этом сообщает пресс-служба республиканской автоинспекции — 2018.01.26





Вынесены постановления о штрафах на общую сумму почти 10 миллионов рублей. Взыскать удалось немного меньше половины, отмечают в Управлении ГИБДД и добавляют, что срок для добровольной уплаты административного взыскания — два месяца. Затем документы передают в Службу судебных приставов. Просрочка платежа влечет за собой двукратное увеличение штрафа либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Действуют и другие виды наказаний, в том числе временное ограничение права на управление всеми видами транспорта. Оно наступает, если сумма долга превысит 10 тысяч рублей.