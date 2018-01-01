Юрий Коков выразил глубокие соболезнования Михаилу Шемякину в связи с уходом из жизни его дочери Доротэи — 2018.01.23





«Не стало единственной дочери всемирно известного деятеля культуры и искусства, лауреата государственной премии Российской Федерации, народного художника Кабардино-Балкарии Михаила Шемякина. Талантливый мастер и неординарная личность, Доротэя по примеру отца стала художником. Ее работы выставлялись во многих странах мира, в том числе в России. От имени жителей Кабардино-Балкарии, от себя лично выражаю глубокие соболезнования. Это невосполнимая утрата и большая потеря. Стойкости, выдержки, самообладания в этот нелегкий период»,- написал руководитель региона на своей странице в Instagram.