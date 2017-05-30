Юрий Коков в Доме правительства провел заседание Антитеррористической комиссии в КБР — 2017.05.30





Заслушаны результаты проводимой работы по пресечению распространения радикальной идеологии в молодежной среде, обеспечению антитеррористической защищенности объектов туристско-рекреационного комплекса и предприятий ТЭК. С докладами по обсуждаемым темам выступили министр по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти в сфере профилактики экстремизма и реализации молодежной политики Залим Кашироков, министр внутренних дел по республике Игорь Ромашкин, исполняющая обязанности главы администрации г.о. Баксан Фатима Карданова, глава администрации Зольского района Руслан Гятов, и.о.министра курортов и туризма Владимир Афаунов, генеральный директор «Курорт Эльбрус» Хиса Беккаев, и.о. председателя Госкомитета по энергетике, тарифам и жилищному надзору Ирина Безникова, заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по КБР Заурбек Хачемизов, и.о. директора Кабардино-Балкарского филиала ПАО «РусГидро» Хаждаут Жангуразов. Опасность всплеска террористической активности в связи с возможным возвращением определенной категории лиц, прежде всего боевиков, находящихся в Сирии, Ираке, других странах, подчеркнул Коков, в ряду наиболее острых и важных проблем. Главари международных террористических организаций не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию не только в России, но и во всем мире. Подтверждением тому последние события в Европе, где в результате теракта погибли десятки человек. На этом фоне в качестве одной из главных задач названо усиление оперативной составляющей «всех спецслужб правоохранительного блока». Не менее важно обеспечить эффективное противодействие радикальной идеологии, проповедники которой, используя возможности интернета, глобальной сети, ведут подрывную деятельность, пытаясь раскачать общество в преддверии предстоящих выборов. «Да, мы можем говорить, что ситуация кардинально поменялась, люди стали чувствовать себя более защищенными, спокойными. Но сегодня ни один регион, ни один город не может быть застрахован от террористических атак, и мы не должны это забывать»,- предостерег Глава КБР. Юрий Коков высказался за наращивание усилий по повышению бдительности, создание обстановки нетерпимости к террористическим и экстремистским проявлениям. К этой работе предложено активно подключиться депутатам Парламента КБР, духовенству республики, институтам гражданского общества. Говоря об ответственности глав муниципальных образований, руководитель региона отметил: «Лекции, беседы это хорошо, но нет ничего лучше конкретной работы с конкретными людьми. Возьмем Нальчик, где наибольшее число объектов нашего интереса. 42 человека освободились из мест лишения свободы, 32 выехали в Сирию. Что делает муниципальная власть?» «Нужен глубокий сравнительный анализ положения дел, всесторонний расклад по конкретным персоналиям. Здесь не должно быть формализма. Это не тот случай. Движение выбрано в правильном направлении, но резервов еще очень много», — сказал Коков. В ходе рассмотрения вопросов антитеррористической защищенности объектов туристско-рекреационного комплекса отмечено, что за прошедший сезон республику посетило более 420 тысяч отдыхающих. В сравнении с 2015 годом, рост составил 40%. В предстоящий период предстоит сосредоточится на решении задач инженерно-технической укрепленности объектов отрасли, разработки паспортов безопасности. Предложено реализовать комплекс специальных мер по обеспечению безопасности мест массового пребывания людей, дополнительному обследованию технического состояния транспортных средств, привлекаемых к перевозкам детей, санитарному надзору, уделив повышенное внимание источникам питьевого водоснабжения, упорядочению проверочных мероприятий хозяйствующих субъектов со стороны контролирующих и правоохранительных органов, усилению охраны особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения предприятий топливно-энергетического комплекса, повышению уровня межведомственного взаимодействия. В работе АТК приняли участие главный федеральный инспектор по КБР Владимир Канунников, председатель Парламента Татьяна Егорова, премьер-министр Алий Мусуков, секретарь Совета по экономической и общественной безопасности Казбек Татуев, руководители правоохранительных и силовых структур, главы муниципальных образований, представители бизнес-сообщества, общественных организаций. С учетом всех прозвучавших замечаний и предложений принят развернутый проект решения.