Юрий Коков сегодня поздравил молодежь Кабардино-Балкарии с замечательным праздником – Днём российского студенчества — 2018.01.25





«Все, кому посчастливилось быть студентом, с особым чувством вспоминают время учебы как самый интересный и в тоже время ответственный период своей жизни. В студенческие годы закладываются основы будущих профессиональных и личных достижений. От вас, вашего усердия и целеустремлённости во многом зависит, какой будет наша страна в двадцать первом веке, — подчеркнул Глава КБР. — Сегодня в нашей республике созданы широкие возможности для всестороннего развития, занятий спортом, активной общественной деятельности и успешного начала карьеры». Руководитель региона выразил уверенность, что нынешним студентам удастся достичь больших высот, ярко проявить себя в учебе, работе и жизни.