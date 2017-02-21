Юрий Коков провел расширенное совещание с руководством Правительства КБР в порядке контроля за ходом исполнения ранее данных поручений — 2017.02.21





Докладывая о текущей экономической ситуации и задачах на предстоящий период, премьер-министр Алий Мусуков отметил, что деятельность исполнительных органов власти Кабардино-Балкарии строится в соответствии с положениями Послания Главы КБР Парламенту республики. В настоящее время завершается подведение итогов работы министерств и ведомств за 2016 год. Определены основные направления развития на 2017-й. Предпринимаются целенаправленные усилия по подписанию с федеральным центром соглашений на получение субсидий и субвенций. На сегодняшний день из 36 предложенных к рассмотрению документов подписано 33. К 1 марта Правительство будет располагать полными данными о том, «какие суммы и по каким программам» поступят в республику. Что касается бюджета, подчеркнул Мусуков, то в текущем году все те проблемы и риски, которые были связаны с исполнением его доходной части остаются без изменений в связи с остановкой производства подакцизных товаров. Юрий Коков высказался за подготовку до 24 февраля 2017 года обоснованной аргументации по привлечению дополнительных средств в бюджет КБР. Всестороннее рассмотрение получили вопросы реализации инвестиционного проекта «Этана»; строительства двух автовокзалов и аэропорта в Нальчике; многофункционального центра высшего водительского мастерства «Кавказавтосити»; начатого в 2009 году спортивно-оздоровительного комплекса в Прохладном, очистных сооружений в Нарткале; предоставления благоустроенного жилья детям-сиротам. Даны поручения обеспечить максимальную прозрачность принимаемых решений с широким привлечением общественности и СМИ. В 2017 году в Кабардино-Балкарии будет построено десять Домов культуры. «Мы должны уделить внимание самым обделенным в этом сегменте населенным пунктам с учетом численности населения и потребности»,- отметил руководитель республики. Особое внимание уделено созданию новых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Положительная динамика есть, пояснил министр труда, занятости и социальной защиты КБР Альберт Тюбеев. Если в 2015-м трудоустроено 116 инвалидов, то в 2016-м практически вдвое больше. Юрий Коков назвал эти показатели недостаточными: «Проблема застарелая. Экономическая ситуация остается непростой. Инвалидам все труднее жить. Мы обязаны им помочь. У нас сотни рычагов решить этот вопрос»,- подчеркнул Глава КБР. Отдельной темой обсуждения стало состояние лифтового хозяйства республики. «Это вопрос безопасности людей. Нужно активизировать работу управляющих компаний, используя новшества, предоставленные действующим законодательством», — сказал Юрий Коков. Отмечена необходимость перевода в 2017 году республиканского телевидения от аналогового к цифровому стандарту вещания, что потребует значительных финансовых вложений (порядка 200 миллионов рублей); качественного и своевременного завершения программ переселения граждан из аварийного и ветхого жилья; благоустройства дворовых территорий; демонтажа 20-го ходового пути в центре Нальчика и прокладки на его месте новой автодороги: «Должна быть поэтапная плановая схема действий с тем, чтобы минимизировать неудобства жителям столицы республики», — заявил Юрий Коков. На совещании рассмотрены вопросы совершенствования деятельности учреждений здравоохранения, образования, подготовки к 460-летию присоединения Кабардино-Балкарии к России, проведения года экологии, ряд других.