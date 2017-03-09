Юрий Коков поздравил жительниц республики с Международным женским днем 8 Марта — 2017.03.09


Этот замечательный весенний праздник олицетворяет женскую красоту, нежность и сердечность, наполнен особым радостным настроением. Глава Кабардино-Балкарии подчеркнул, что женщина всегда занимала и занимает важное место в жизни общества. Без её активного участия во всех областях жизнедеятельности невозможно представить будущее Кабардино-Балкарии, в её заботливых руках находится самое важное – здоровье, образование и воспитание подрастающего поколения, а значит будущее республики. Природа наградила женщину мудростью и терпением, жизненной стойкостью и оптимизмом, она делает мир добрее, окружает близких заботой и вниманием, вдохновляет на новые свершения. Руководитель КБР выразил всем женщинам республики благодарность за активную жизненную позицию и душевную теплоту. Пусть вам всегда сопутствуют успех и удача, а в вашем доме царят согласие и взаимопонимание, сказал Юрий Коков.

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Радио КБР 18.10 kab — 2017.03.09 18:28

— Крылов Владимир КъБ-м и пащхьэ щи1э ф1ыщ1эм папщ1э орденыр хуагъэфащэ.

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Радио КБР 18.10 bal — 2017.03.09 18:26

— КъМ-ны башчысы Правительстовну юйюнде жамауат палатаны келечилери бла тюбешгенди.

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Радио КБР 18.10 rus — 2017.03.09 18:23

— Сегодня Глава республики провел рабочее совещание по Перинатальному центру.

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