Юрий Коков поздравил жительниц республики с Международным женским днем 8 Марта — 2017.03.09





Этот замечательный весенний праздник олицетворяет женскую красоту, нежность и сердечность, наполнен особым радостным настроением. Глава Кабардино-Балкарии подчеркнул, что женщина всегда занимала и занимает важное место в жизни общества. Без её активного участия во всех областях жизнедеятельности невозможно представить будущее Кабардино-Балкарии, в её заботливых руках находится самое важное – здоровье, образование и воспитание подрастающего поколения, а значит будущее республики. Природа наградила женщину мудростью и терпением, жизненной стойкостью и оптимизмом, она делает мир добрее, окружает близких заботой и вниманием, вдохновляет на новые свершения. Руководитель КБР выразил всем женщинам республики благодарность за активную жизненную позицию и душевную теплоту. Пусть вам всегда сопутствуют успех и удача, а в вашем доме царят согласие и взаимопонимание, сказал Юрий Коков.