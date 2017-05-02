«Я жил на этой земле» — выставка под таким названием открывается сегодня в Ставрополе — 2017.05.12





Посвятили ее столетию со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. Юбилей широко отмечается в этом году. В экспозиции представлено около двухсот экспонатов – это малоизвестные фотографии, личные вещи, письма, документы и книги писателя. Помимо этого, жители краевого центра смогут увидеть графические работы члена Союза художников России Светланы Кузнецовой. На ее картинах запечатлены пейзажи Чегемского ущелья, живописные уголки Кабардино-Балкарии и старого Нальчика. Как говорят знатоки, полотна ярко иллюстрируют стихи Кулиева. Его произведения, преодолев национальные рамки, вышли на уровень общечеловеческой значимости. Строки тонкого лирика до сих пор вызывают восхищение у любителей литературы… Выставка в Ставрополе будет работать в течение месяца.