«Я — донор». Сегодня в Нальчике на станции переливания крови прошла очередная волонтерская акция под таким названием — 2017.11.24





Мероприятие проводится раз в три месяца. В нем принимают участие молодежь, студенты. Многие из участников акции приходят сюда уже в течение нескольких лет, а кто-то только присоединился к доброму делу. Медики отмечают, что через полгода каждый из доноров должен еще раз сдать кровь на анализы. Это исключает передачу вирусных заболеваний при переливании и позволяет без опаски использовать взятый ранее материал.