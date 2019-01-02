WorldSkills Russia вновь пройдет в Кабардино-Балкарии — 2019.01.10





На третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы» соберутся 27 февраля, а завершатся состязания 1 марта. Подготовка к ним уже началась. По распоряжению республиканского правительства образован оргкомитет и утвержден его состав.

В прошлом году Кабардино-Балкария провела подобный конкурс по 15 компетенциям. Участники соревновались по сварочным технологиям, облицовке плиткой, штукатурным работам, парикмахерскому искусству, технологии моды, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, мобильной робототехнике… В этом году к ним добавилась новая компетенция — Пошив национального костюма», точнее — черкески.