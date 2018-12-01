Высокие технологии в АПК… Сегодня в Кабардино-Балкарском аграрном университете проходит международная научно-практическая конференция памяти профессора Бориса Жерукова — 2018.12.25





В стенах вуза мероприятие, посвященное памяти бывшего ректора проходит уже шестой раз. В первый год в конференции принимал участие только один факультет. А сегодня, это уже международный форум. Тема дискуссии – «Аграрная наука и образование в условиях цифровизации экономики». В зале представители двух ведущих вузов республики: профессора, аспиранты и студенты профильных отделений.

После пленарного заседания начнется работа по секциям. Инновационные технологии в растениеводстве, строительстве и землеустройстве, инженерно-техническое обеспечение АПК, актуальные проблемы ветеринарии и многое другое… Всего запланировано 6 направлений. По итогам конференции основные статьи объединит очередной том научного издания. Уже сегодня участники встречи подведут итоги и наметят план работы на будущий год.