Выпускники 2019 года будут сдавать единый госэкзамен по новым правилам. — 2018.12.17

Главная «новинка» — в ЕГЭ по математике. Школьники теперь не смогут претендовать и на базовый, и на профильный экзамен. Им придется выбрать что-то одно. Предполагается, что выпускники сдающие профильную математику, легко справятся и с базовым уровнем. И наоборот- тем, кто предпочёл «базу», «профиль» может показаться слишком сложным.

Нововведения коснутся и иностранных языков. Теперь будут доступны по выбору не четыре языка, а пять. К английскому, французскому, немецкому и испанскому добавился китайский. Следует отметить, что определиться с количеством предметов и уровнем их сложности школьникам необходимо до 1 февраля.