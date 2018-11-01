Выезд на встречную полосу, по предварительным данным, стал причиной серьезного ДТП в Урванском районе — 2018.11.19





Погибли три человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу вечером. 27-летний житель Лескенского района, на отечественном автомобиле «ВАЗ» — «девятке», двигался по федеральной трассе «Кавказ» со стороны Владикавказа в направлении Нальчика. В республиканской Госавтоинспекции отмечают, что на 475-ом километре дороги, он выехал на встречку и допустил столкновение с другим автомобилем – «ВАЗ – 2112». Сейчас проводится проверка всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, сообщают в Госавтоинспекции республики.