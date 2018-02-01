Выявили и уничтожили запрещенное продовольствие… В Нальчике на одном из городских рынков организовали межведомственную проверку — 2018.02.27





В ней участвовали сотрудники Россельхознадзора, транспортной прокуратуры, таможни и Управления ФСБ. Проверяющие обнаружили партию фруктов из зарубежных стран, в отношении которых в России действует продовольственное эмбарго. Больше двух тонн груш из Бельгии и Польши были уничтожены на Урванском полигоне твердых бытовых отходов. Совместные межведомственные проверки будут продолжены, отметили в Управлении Россельхознадзора.