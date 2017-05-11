Высоту семь тысяч метров над уровнем моря сейчас осваивает сотрудник республиканского МЧС Азнаур Аккаев — 2017.05.11





Спасатель международного класса из Приэльбрусья идет на Эверест. Сейчас он находится в Непале на территории очередного базового лагеря, где проходит акклиматизацию. В профессию Азнаур пришел больше 10-ти лет назад, имея на руках диплом филолога. Коллеги рассказывают, что серьезной альпинисткой подготовки у Аккаева не было, однако практически сразу же он влился в работу… Ее покорение у альпинистов считается высшим пилотажем, потому что маршрут невероятно сложен… В Непал Аккаев отправился две недели назад и должен подняться на Эверест по ускоренной программе – всего за месяц. Планируется, что восхождение на Джомолунгму на высоту более восьми тысяч восьмисот метров завершится в конце мая.