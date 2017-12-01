Второе чтение проекта бюджета республики на две тысячи восемнадцатый и последующие два года прошло сегодня в Парламенте Кабардино-Балкарии — 2017.12.20





Также на пленарном заседании депутаты рассмотрели ряд других важных законодательных актов. Среди них — и главный финансовый документ, регламентирующий будущий бюджет Территориального фонда ОМС. С докладом об итогах деятельности Парламента в этом году выступила спикер Татьяна Егорова. Она подчеркнула, что депутатский корпус обеспечил полное выполнение основных мероприятий, намеченных на весеннюю и осеннюю сессии две тысячи семнадцатого. Также председатель законодательного органа отметила, что на постоянном контроле у депутатов находится ход исполнения республиканского бюджета. Среди принятых Парламентом финансовых корректировок Татьяна Егорова особо выделила модернизацию технологической базы телевидения и радио КБР, приобретение лекарственных средств для пациентов с орфанными заболеваниями, оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан.