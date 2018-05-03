«Всё, что ты должен знать о ВИЧ»… Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийской акции по борьбе с этим заболеванием — 2018.05.15





Она приурочена к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который отмечается каждое третье воскресенье мая. По уже сложившейся традиции в Национальной библиотеке состоялась встреча врачей и волонтеров-медиков со студентами и школьниками. Им рассказали о самОй болезни, способах защиты, привели данные статистики. В нашем регионе на учете состоят 800 ВИЧ-инфицированных, которые получают медпомощь в республиканском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. По словам врачей, с обеспечением пациентов лекарствами сложностей нет. На встрече не раз подчеркивали: намного эффективнее предотвратить распространение недуга, чем устранять последствия. И касается это, в первую очередь, молодежной среды.

В рамках акции «Все, что ты должен знать о ВИЧ» организовали игру-квест с поиском правильных ответов на заданные вопросы. Такие же встречи в ближайшие дни пройдут в нескольких школах Нальчика. А в пятницу на территории «Центра СПИД» у мемориала жертвам болезни состоится митинг.