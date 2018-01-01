Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный памяти Мухарби Кандохова, в 25-ый раз прошел в универсальном спортивном комплексе Нальчика — 2018.11.26





В турнире приняли участие более пятисот спортсменов из всех регионов Северного Кавказа. Организаторы — минспорта КБР и администрация Урванского района. Сегодня спорт играет особую роль в деле воспитания подрастающего поколения. Вольная и греко-римская борьба — в их числе. Нынешние соревнования памяти известного в республике общественного и политического деятеля Мухарби Кандохова- хорошие испытания для молодых мастеров ковра в ходе их подготовки к состязаниям более высокого уровня. Именно этот турнир стал стартовой площадкой для Аниуара Гедуева, Биляла Махова, других известных борцов Северного Кавказа. Юноши боролись на нальчикском ковре в течение двух дней в 14-ти весовых категориях. Для них это еще и хорошая возможность стать участниками спортивного праздника, собирающего лучших и перспективных борцов со всего округа. Соревнования получились захватывающими и напряженными, борьба за призовые места шла нешуточная. Отметим, что из числа юношей , представляющих нашу республику. призерами стали двадцать человек. Пятеро из них- лидеры в своих весовых категориях.