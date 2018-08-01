Все участки трассы «Кавказ» – в пределах населенных пунктов Кабардино-Балкарии будут освещены. Об этом сегодня заявили в региональном подразделении Росавтодора — 2018.08.07



Речь идет об установке двадцати с половиной километров новых линий электро освещения. Строительство этих объектов повысит безопасность участников дорожного движения и положительно скажется на жизни людей, чьи дома расположены в непосредственной близости от дороги, отмечают в пресс-службе ведомства. Завершить установку новых линий электро освещения на трассе «Кавказ» намерены до конца этого года.