«Все мы разные – все мы равные»… Конференция под таким названием прошла в Северо-Кавказском институте искусств — 2018.11.19





В Международный день толерантности встретились студенты КБГУ, аграрного университета и Российско-Таджикского университета. В современном глобальном мире как никогда актуальны терпимое отношение к религиозным, национальным и культурным традициям разных народов, уважение к индивидуальности и самобытности, звучало на встрече. Национальная одежда, мозаика, искусство резьбы по дереву — на конференции студенты таджикского университета показали свои работы.