Временно исполняющий обязанности Главы КБР Казбек Коков сегодня поздравил спасателей с профессиональным праздником — 2018.12.27





Эта служба, говорится в тексте обращения, давно стала символом мужества, самоотверженности, постоянной готовности действовать в самых трудных условиях, своевременно прийти на помощь людям, оказавшимся в экстремальной ситуации. Спасатели Кабардино-Балкарии неоднократно доказывали своё высокое мастерство, надёжность и блестящую подготовку, умение в любой нештатной ситуации оперативно принимать верные решения. Руководитель республики поблагодарил сотрудников Главного управления МЧС по КБР за нелёгкий труд, благородство, профессионализм и выразил уверенность, что они и впредь будут беречь и приумножать славные традиции российских спасателей, воспитывать на них молодёжь, успешно решать стоящие перед ведомством важные и ответственные задачи.