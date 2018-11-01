Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с председателем Юго-Западного банка «Сбербанка» Евгением Титовым — 2018.11.16





Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в финансово-экономической сфере, участия банка в реализации социально-значимых республиканских программ, финансирования приоритетных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Были затронуты также темы льготного кредитования, механизмов стимулирования и поддержки малого и среднего предпринимательства, повышения доступности и качества банковских услуг для населения.