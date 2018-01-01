Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков вместе с делегацией республики принял участие в работе 18-го съезда партии «Единая Россия». — 2018.12.10

Подведены итоги уходящего года, определены основные задачи и направления развития Партии.

На пленарном заседании к участникам съезда обратился президент Владимир Путин. В своем выступлении он отметил ответственность партии за благополучие граждан, укрепление государственного суверенитета, развитие экономики и успешное решение масштабных задач, которые стоят сегодня перед страной. Особое внимание глава государства уделил работе в регионах. «Без поддержки «Единой России» на региональном и даже на муниципальном уровне успеха не будет. Мы должны это понять, осознать и действовать как единая команда, исходя из общих целей и задач», — подчеркнул президент. В свою очередь руководитель партии, председатель российского Правительства Дмитрий Медведев указал на необходимость обновления политических идей, методов и содержания работы. По его мнению, организация достигла успехов именно потому, что обладает важнейшим качеством любой политической силы — умением меняться. В рамках пленарного заседания делегаты избрали новых членов Генсовета партии. По итогам закрытого голосования из действующего состава выведено 68 человек, введено — 72. Более трети новых членов — это секретари местных отделений. В обновленном списке и депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев.