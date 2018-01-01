Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил жителей республики с Днём добровольца (волонтёра). — 2018.12.05

Гуманистические идеи волонтёрства объединяют людей с добрым сердцем и чистыми помыслами в стремлении делать добро, реализовать свои знания, талант, опыт во имя созидательных дел на благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества. С каждым годом добровольческое движение становится всё многочисленнее, расширяет горизонты деятельности. Сегодня волонтёры республики, среди которых в большинстве своём школьники и студенты, деятельно участвуют в патриотических, социальных, культурных, образовательных инициативах, помогают в проведении крупнейших всероссийских и международных мероприятий. Выражаю вам искреннюю благодарность за активную гражданскую позицию, за целеустремлённость и преданность делу. Со своей стороны, будем и впредь оказывать всемерную поддержку развитию добровольческой деятельности в республике. Желаю волонтёрам Кабардино-Балкарии успехов в важной, востребованной временем работе, мира, добра и благополучия, говорится в поздравлении Казбека Кокова.